52 работника: Зеленский определил, как будет работать Центр противодействия дезинформации
Президент Владимир Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации, согласно которому предельная численность работников Центра составляет 52 человека.
Источник: сообщение Офиса президента о соответствующем указе президента
Детали: Положение предусматривает, что Кабмин должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников Центра.
Центр подчинен Совету национальной безопасности и обороны Украины. Его координирует секретарь СНБО.
Руководителя ЦПД назначает и освобождает от должности президент по представлению секретаря СНБО.
ЦПД может получать от органов исполнительной власти, правоохранительных и разведывательных органов, прокуратуры, органов местного самоуправления, предприятий и организаций статистические данные, информацию, справочные материалы.
Дословно: "ЦПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявление и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также предотвращать попытки манипулирования общественным мнением".
Предыстория:
- Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021, которое было введено в действие указом президента от 19 марта.
- Центр противодействия дезинформации не будет накладывать санкции на нарушителей, однако сможет просить Совет национальной безопасности и обороны принять решение в отношении определенных лиц или компаний.