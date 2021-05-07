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52 работника: Зеленский определил, как будет работать Центр противодействия дезинформации

Пятница, 7 мая 2021, 23:16
52 работника: Зеленский определил, как будет работать Центр противодействия дезинформации

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации, согласно которому предельная численность работников Центра составляет 52 человека.

Источник: сообщение Офиса президента о соответствующем указе президента

Детали: Положение предусматривает, что Кабмин должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников Центра.

Центр подчинен Совету национальной безопасности и обороны Украины. Его координирует секретарь СНБО.

Руководителя ЦПД назначает и освобождает от должности президент по представлению секретаря СНБО.

ЦПД может получать от органов исполнительной власти, правоохранительных и разведывательных органов, прокуратуры, органов местного самоуправления, предприятий и организаций статистические данные, информацию, справочные материалы.

Дословно: "ЦПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявление и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также предотвращать попытки манипулирования общественным мнением".

Предыстория:

  • Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021, которое было введено в действие указом президента от 19 марта.
  • Центр противодействия дезинформации не будет накладывать санкции на нарушителей, однако сможет просить Совет национальной безопасности и обороны принять решение в отношении определенных лиц или компаний.

Украинская правда

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Темы: Зеленскиймедиа
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