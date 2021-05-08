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В ВОЗ считают неприемлемым неравенство в распределении вакцин против COVID-19

Суббота, 8 мая 2021, 01:45

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус призвал страны "Большой семерки" (G7) признать приоритетом равенство доступа богатых и бедных стран к ковид-вакцинам.

Источник: Гебреесус, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Для G7 сейчас важнейшей и неотложной поддержкой, в которой мы нуждаемся, является вакцины и равенство в доступе к ним".

Детали: Нынешнюю ситуацию с распределением вакцин глава ВОЗ считает неприемлемой.

Также Гебреесус утверждает, что равенство в распределении вакцин поможет преодолеть пандемию.

На сегодня в мире введено около 1,25 миллиарда доз вакцин против COVID-19.

Около 45% дозы вводятся в странах с высоким уровнем дохода, где живет 16% мирового населения.

Напомним: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что мир находится на грани "катастрофического морального падения" из-за неравномерного распределения вакцин против Covid.

Темы: вакцинациякоронавирус


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