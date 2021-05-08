Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ВОЗ считают неприемлемым неравенство в распределении вакцин против COVID-19

Суббота, 8 мая 2021, 01:45
В ВОЗ считают неприемлемым неравенство в распределении вакцин против COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус призвал страны "Большой семерки" (G7) признать приоритетом равенство доступа богатых и бедных стран к ковид-вакцинам.

Источник: Гебреесус, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Для G7 сейчас важнейшей и неотложной поддержкой, в которой мы нуждаемся, является вакцины и равенство в доступе к ним".

Детали: Нынешнюю ситуацию с распределением вакцин глава ВОЗ считает неприемлемой.

Также Гебреесус утверждает, что равенство в распределении вакцин поможет преодолеть пандемию.

На сегодня в мире введено около 1,25 миллиарда доз вакцин против COVID-19.

Около 45% дозы вводятся в странах с высоким уровнем дохода, где живет 16% мирового населения.

Напомним: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что мир находится на грани "катастрофического морального падения" из-за неравномерного распределения вакцин против Covid.

Темы: вакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 260 тысяч детей от кори – Кузин
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: