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Глава ВОЗ о вакцинации: "Мир на грани катастрофического морального падения"

Понедельник, 18 января 2021, 22:37
Глава ВОЗ о вакцинации: Мир на грани катастрофического морального падения

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что мир находится на грани "катастрофического морального падения" из-за неравномерного распределения вакцин против Covid.

Источник: выступление Гебреисуса, которого цитирует BBC

Детали: Гебреисус заявил, что проблема вакцинации и ее доступности всерьез беспокоит ВОЗ, поскольку мир находится на грани "катастрофического морального падения" из-за несправедливого внедрения вакцины.

Он подчеркнул, что молодых и здоровых людей из более богатых стран несправедливо вакцинировать раньше уязвимых людей в более бедных странах.

Для примера Гебреисус рассказал, что в то время, как в 49 странах с высоким уровнем доходов в настоящее время введено более 39 миллионов доз вакцин от коронавируса, в одной из стран с самым низким уровнем доходов было введено всего лишь 25 доз.

Прямая речь Гебреисуса: "Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала – и цена этой неудачи будет заплачена жизнями и деньгами в самых бедных в мире странах".

Напомним: 14 января министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 в Украине начнется уже в феврале.

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, поэтому вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.

Темы: вакцинациякоронавирусэпидемия
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