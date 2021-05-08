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Украина вернулась в 5-ку европейских лидеров по распространению COVID-19

Суббота, 8 мая 2021, 05:48

За минувшие сутки в мире диагностировали более 836 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 12 место в мире и 4 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 401 000 новых заражений, в Бразилии - более 78 000, в США - более 49 000.

Кроме того, более 22 000 больных зарегистрировали в Аргентине. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Франции.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 4 позицию.

 
 

Умерли за сутки 13 726 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 134 954 947 лица. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 283 727 смертей от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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