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ВОЗ одобрила китайскую ковид-вакцину Sinopharm

Суббота, 8 мая 2021, 06:58

Всемирная организация здравоохранения выдала разрешение на экстренное применение китайской вакцины от ковиду Sinopharm.

Источник: DW со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Гебреесуса.

Детали: Таким образом, теперь этот препарат стал первой произведенной в Китае вакциной, которую могут закупать и распространять организации ООН.

Всего ВОЗ теперь зарегистрировано 6 вакцин от SARS-CoV-2.

Напомним: Вакцина от коронавируса COVID-19 Pfizer/BioNTech в конце 2020 года получила от Всемирной организации здравоохранения разрешение на экстренное применение.

Темы: здравоохранениевакцинациякоронавирус


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