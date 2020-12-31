ВОЗ одобрила первую вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавируса COVID-19 Pfizer/BioNTech получила от Всемирной организации здравоохранения разрешение на экстренное применение.

Источник: пресс-служба ВОЗ

Дословно: "Pfizer/BioNTech от COVID-19... стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование.

Эксперты со всего мира рассмотрели данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech. Они обнаружили, что вакцина отвечает обязательным критериям безопасности и эффективности, и что преимущества ее использования для борьбы с заболеванием компенсируют потенциальные риски".

Детали: Сообщается, что Решение ВОЗ дает странам возможность ускорить свои собственные регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и применение.

Напомним: У 45-летнего медбрата из Калифорнии был положительный результат на COVID-19 более чем через неделю после вакцинации от коронавируса Pfizer Inc.