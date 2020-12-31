Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВОЗ одобрила первую вакцину от COVID-19

Четверг, 31 декабря 2020, 22:32
ВОЗ одобрила первую вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавируса COVID-19 Pfizer/BioNTech получила от Всемирной организации здравоохранения разрешение на экстренное применение.

Источник: пресс-служба ВОЗ

Дословно: "Pfizer/BioNTech от COVID-19... стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование.

Эксперты со всего мира рассмотрели данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech. Они обнаружили, что вакцина отвечает обязательным критериям безопасности и эффективности, и что преимущества ее использования для борьбы с заболеванием компенсируют потенциальные риски".

Детали: Сообщается, что Решение ВОЗ дает странам возможность ускорить свои собственные регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и применение.

Напомним: У 45-летнего медбрата из Калифорнии был положительный результат на COVID-19 более чем через неделю после вакцинации от коронавируса Pfizer Inc.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемиямедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: