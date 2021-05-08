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КГГА обвиняет Минкульт в срыве традиционного мероприятия

Суббота, 8 мая 2021, 14:04
КГГА обвиняет Минкульт в срыве традиционного мероприятия
фото Эльдара Сарахмана, УП

В КГГА заявляют о попытке срыва традиционного мероприятия ко Дню памяти и примирения со стороны Министерства культуры.

Источник: КГГА

Детали: Как сообщила зампредседателя КГГА Марина Хонда, техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне из-за устного запрета Министерства культуры.

Прямая речь Хонды: "Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямую устную запрет Министерства культуры".

Больше деталей: Она добавила, что по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило напрямую от министра культуры. При этом никаких документов, подтверждающих это решение, у руководства музея нет. По ее словам, речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия.

Обновлено: Позже Министерство культуры и информационной политики заявило, что не запрещало проведение традиционных мероприятий киевской властью, а все оборудование для монтирования сцены было пропущено на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Украинская правда

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Темы: КГГАМинкультуры
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