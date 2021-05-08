Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

КГГА обвиняет Минкульт в срыве традиционного мероприятия

Суббота, 8 мая 2021, 14:04
фото Эльдара Сарахмана, УП

В КГГА заявляют о попытке срыва традиционного мероприятия ко Дню памяти и примирения со стороны Министерства культуры.

Источник: КГГА

Детали: Как сообщила зампредседателя КГГА Марина Хонда, техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне из-за устного запрета Министерства культуры.

Прямая речь Хонды: "Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямую устную запрет Министерства культуры".

Больше деталей: Она добавила, что по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило напрямую от министра культуры. При этом никаких документов, подтверждающих это решение, у руководства музея нет. По ее словам, речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия.

Украинская правда
Темы: КГГАМинкультуры


powered by lun.ua
Главное сегодня

В ОП считают, что НАТО может пересмотреть решение о саммите без Украины

В Одессе разоблачили агитаторов и ботоферму: пропагандировали сепаратизм

В Киеве снова растет количество случаев коронавируса

Похищение Чауса: СБУ расследует производство по двум статьям

В полиции напомнили, что за серп и молот можно сесть на 5 лет

В Украине 8,7 тысячи новых случаев COVID и 370 смертей

Все новости...
КГГА
У Києві затримали чоловіка, який вистрілив у дорожника
Адвокатам разрешили пользоваться столичным транспортом без спецпропусков
В Киеве отметили День добровольца
Последние новости
14:17
В Киеве "заминировали" аэропорт и медучреждения
14:04
КГГА обвиняет Минкульт в срыве традиционного мероприятия
13:24
Дожди отступают: в воскресенье будет преимущественно солнечно
12:50
Сегодня Украина защищает всю демократическую Европу – МИД
12:43
Грузия получит 100 тысяч доз Sinopharm через "Красный Крест"
12:36
В ОП считают, что НАТО может пересмотреть решение о саммите без Украины
12:15
В Одессе разоблачили агитаторов и ботоферму: пропагандировали сепаратизм
11:52
Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран
11:43
Байден уверен, что скоро сможет встретиться с Путиным
11:32
В Киеве снова растет количество случаев коронавируса
Все новости...