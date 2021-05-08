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Минкульт заявляет, что не запрещал мероприятие КГГА и пропустил технику

Суббота, 8 мая 2021, 16:04
Минкульт заявляет, что не запрещал мероприятие КГГА и пропустил технику

Министерство культуры и информационной политики заявляет, что не запрещало проведение традиционных мероприятий киевской властью, а все оборудование для монтирования сцены было пропущено на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Источник: заявление Минкульта в ответ на обвинения КГГА в попытке сорвать традиционные мероприятия 8 мая

Дословно: "Никаких устных запретов относительно проведения традиционных мероприятий, о которых говорится в сообщениях КГГА, а не предоставлялось.

Запрос на проведение мероприятий от КГГА в свой адрес МКИП получило 7 мая. Проверив, что проведение мероприятий разграничено во времени, чтобы не допустить нарушения санэпидем требований, разрешение было предоставлено.

Сегодня, 8 мая, все техническое оборудование для монтирования сцены было пропущено на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Поэтапный запуск техники на территории музея был связан с разграничением ее объемов. Чтобы не допустить нарушения карантинных ограничений. С 12:00 был начат монтаж сцены".

Детали: В министерстве выразили обеспокоенность из-за того, что КГГА не попыталось узнать причины последовательного пропуска техники.

"Ни один из представителей столичной власти не обратился в МКИП, чтобы выяснить ход дел, вместо этого выбрав путь публичного скандала", - заявили в Минкульте.

"КГГА в любой ситуации пытается найти виновных. Однако, заявляем: такая попытка провоцирования конфликта никоим образом не помешает проведению мероприятий, которые пройдут по плану и по согласованию МКИП", - говорится в заявлении.

Что предшествовало: В субботу в КГГА заявили о попытке срыва традиционного мероприятия ко Дню памяти и примирения со стороны Министерства культуры.

Украинская правда

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Темы: МинкультурыКГГА
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