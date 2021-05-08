Президент Евросовета: приостановление патентов на вакцины не является панацеей

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов говорить о приостановлении патентов на вакцины для содействия более широкому производству, но эта идея не сработает как "простое решение".

Об этом он заявил 8 апреля перед неформальной встречей лидеров ЕС, пишет "Европейская правда".

"Приостановление действия прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса в краткосрочной перспективе не сработает как "простое решение". Но мы готовы говорить об этом, когда появятся конкретные предложения. Мы все согласны, что надо делать все возможное для увеличения производства вакцин во всем мире", - сказал Шарль Мишель.

Он добавил, что ЕС вносит значительный вклад в доступность вакцин через платформу COVAX.

"В Европе мы решили сделать экспорт вакцин возможным, и мы призываем всех партнеров содействовать экспорту", - сказал президент Евросовета.

Напомним, ранее США поддержали инициативу более 100 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) временно приостановить действие патентов на вакцины от коронавируса.

Европейский Союз заявил, что готов обсудить предложение США.

В то же время, правительство Германии выступает за сохранение действия патентов на вакцины от коронавируса, а президент Франции заявил, что США и Великобритания должны "прекратить блокировать" вакцины и компоненты, из которых они изготавливаются.

Снятие патентной защиты может позволить бедным странам массово производить препараты-синонимы запатентованных вакцин.