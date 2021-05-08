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Неконтролируемая китайская ракета должна упасть 9 мая, и все еще неизвестно где

Суббота, 8 мая 2021, 19:21
Неконтролируемая китайская ракета должна упасть 9 мая, и все еще неизвестно где

Космическое командование США, которое отслеживает местоположение неконтролируемой китайской ракеты, заявило, что ракета повторно войдет в атмосферу Земли над Тихим океаном рассвете 9 мая - в 5:52 утра по Киеву.

Источник: Радио Свобода

Детали: Сайт Space-Track, поддерживаемый военным подразделением США и отслеживающий космический мусор, сообщил 8 мая, что время и место входа в атмосферу отработанной ступени китайской ракеты-носителя все еще не являются точными.

По предварительным оценкам, возвращение ракеты Long March 5B состоится ориентировочно над Туркменистаном. Это вызывает опасения, так как обломки объекта, который весит около 22 тонн, могут достичь земли и нанести вред.

По мнению экспертов, единственная уверенность пока только в том, что ракета повторно войдет в атмосферу в пределах 51,5 градуса северной и стольких же градусов южной широты от экватора, охватывающей территории к северу до Средней Азии и на юг до Новой Зеландии.

Аэрокосмическая корпорация, которая также отслеживает непредсказуемый объект, прогнозирует, что она снова войдет по этому маршруту где-то между Юго-Восточной Европой и серединой Тихого океана.

По оценкам Space-Track, вероятность того, что ракета упадет в радиусе менее чем километр от любого места на Земле, составляет лишь 1 из 196,9 миллиона. Поетому портал, несмотря на непредсказуемость траектории ракеты, все же советует сохранять спокойствие.

Напомним: В апреле российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосКитай
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