Неконтролируемая китайская ракета должна упасть 9 мая, и все еще неизвестно где

Космическое командование США, которое отслеживает местоположение неконтролируемой китайской ракеты, заявило, что ракета повторно войдет в атмосферу Земли над Тихим океаном рассвете 9 мая - в 5:52 утра по Киеву.

Источник: Радио Свобода

Детали: Сайт Space-Track, поддерживаемый военным подразделением США и отслеживающий космический мусор, сообщил 8 мая, что время и место входа в атмосферу отработанной ступени китайской ракеты-носителя все еще не являются точными.

По предварительным оценкам, возвращение ракеты Long March 5B состоится ориентировочно над Туркменистаном. Это вызывает опасения, так как обломки объекта, который весит около 22 тонн, могут достичь земли и нанести вред.

По мнению экспертов, единственная уверенность пока только в том, что ракета повторно войдет в атмосферу в пределах 51,5 градуса северной и стольких же градусов южной широты от экватора, охватывающей территории к северу до Средней Азии и на юг до Новой Зеландии.

Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 May 2021 03:30 UTC ± 4 hours along the ground track shown here. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zVEpA pic.twitter.com/4zvj8LL7K6