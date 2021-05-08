Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Неконтролируемая китайская ракета должна упасть 9 мая, и все еще неизвестно где

Суббота, 8 мая 2021, 19:21

Космическое командование США, которое отслеживает местоположение неконтролируемой китайской ракеты, заявило, что ракета повторно войдет в атмосферу Земли над Тихим океаном рассвете 9 мая - в 5:52 утра по Киеву.

Источник: Радио Свобода

Детали: Сайт Space-Track, поддерживаемый военным подразделением США и отслеживающий космический мусор, сообщил 8 мая, что время и место входа в атмосферу отработанной ступени китайской ракеты-носителя все еще не являются точными.

По предварительным оценкам, возвращение ракеты Long March 5B состоится ориентировочно над Туркменистаном. Это вызывает опасения, так как обломки объекта, который весит около 22 тонн, могут достичь земли и нанести вред.

По мнению экспертов, единственная уверенность пока только в том, что ракета повторно войдет в атмосферу в пределах 51,5 градуса северной и стольких же градусов южной широты от экватора, охватывающей территории к северу до Средней Азии и на юг до Новой Зеландии.

Аэрокосмическая корпорация, которая также отслеживает непредсказуемый объект, прогнозирует, что она снова войдет по этому маршруту где-то между Юго-Восточной Европой и серединой Тихого океана.

По оценкам Space-Track, вероятность того, что ракета упадет в радиусе менее чем километр от любого места на Земле, составляет лишь 1 из 196,9 миллиона. Портал советует всем "сохранять спокойствие".

Темы: космос


powered by lun.ua
Главное сегодня

Третья страна юридически обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

видеоВозможный разговор Медведчука с главарем "ДНР" Пушилиным: СМИ опубликовали запись

видео, фотоВСУ успешно испытали украинский аппарат для тренировки войск ПВО

Минкульт заявляет, что не запрещал мероприятие КГГА и пропустил технику

фотоЗеленский свозил послов стран G7 и ЕС в Луганскую область

фотоУмер военный, которого ранили 28 апреля

Все новости...
космос
Марсианский вертолет NASA переходит на новый этап исследований
Perseverance впервые записал звуки другого космического корабля на Марсе
Компания Безоса летом запускает туристический полет в космос
Последние новости
19:21
Неконтролируемая китайская ракета должна упасть 9 мая, и все еще неизвестно где
19:01
В Украине подорожало топливо
18:52
Третья страна юридически обязалась поддержать вступление Украины в ЕС
18:26
видеоВозможный разговор Медведчука с главарем "ДНР" Пушилиным: СМИ опубликовали запись
17:57
Фонд стартапов выбрал 13 проектов и профинансировал их на 425 тысяч долларов
17:40
Папа Римский высказался за приостановку действия патентов на вакцины от коронавируса
17:30
НБУ исключил из госреестра финучреждений девять компаний
16:57
В Альпах сошла лавина, есть погибшие туристы
16:44
видео, фотоВСУ успешно испытали украинский аппарат для тренировки войск ПВО
16:28
Представительство ЕС в Грузии заявило об уплате залога для освобождения оппозиционного лидера
Все новости...