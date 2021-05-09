В NASA заявили об отправке первого туриста в космос

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) совместно с частной космической компанией Axiom Space намерено осуществить первое частное коммерческое путешествие к Международной космической станции.

Источник: Hromadske, NASA

Дословно: "Совместная работа частных космических миссий на (Международную космическую - ред.) станцию – это важный шаг для поощрения спроса на коммерческие космические полеты с тем, чтобы NASA стало одним из многих их исполнителей на околоземной орбите".

Детали: Первого космического туриста отправят в пределах миссии Axiom Mission 1 (Ax-1), старт которой запланирован не ранее января 2022 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Продлится миссия в течение восьми дней, не считая отправления и возвращения.

NASA отмечает, что уже длительное время открыто к коммерческих предложений, связанных с Международной космической станцией, с целью "создания надежной и конкурентоспособной экономики на околоземной орбите".

Подробности миссии NASA Axiom Space планируют объявить 10 мая на совместной пресс-конференции. Пока же частная компания заявила, что это - "история, которая творится на глазах".

Axiom Space – американская аэрокосмическая компания, основанная Мишелем Суффредини, бывшим руководителем программы Международной космической станции в NASA.

В марте 2020 Axiom Space договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС.

Сутки миссии (которая в целом будет продолжаться 10 дней) обойдется каждому из туристов в $ 35 000, вместе с питанием, местом на МКС и связью.

Напомним: Компания американского предпринимателя Джеффа Безоса Blue Origin заявляет, что 20 июля запустит экипаж на борту своей ракетно-капсульной системы New Shepard.