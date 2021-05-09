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Кибератака ограничила работу одного из крупнейших трубопроводов США

Воскресенье, 9 мая 2021, 03:10

В Соединенных Штатах кибератаки потерпел один из крупнейших трубопроводов Colonial Pipeline, которым транспортируют топливо.

Источник: Голос Америки, Colonial Pipeline

Дословно: "7 мая компания Colonial Pipeline узнала, что стала жертвой нападения по кибербезопасности".

Детали: Сеть Colonial Pipeline ежедневно транспортирует около 2,5 миллиона баррелей бензина, дизельного, реактивного топлива и других нефтепродуктов из американских нефтеперерабатывающих предприятий у побережья Мексиканского залива до густонаселенных штатов США на востоке и юге страны.

В частности, компания обеспечивает топливом штат Нью-Йорк и его крупнейшие аэропорты.

На сайте компании говорится, что в целом их трубопровод обеспечивает доставку 45% всего топлива на восточном побережье страны.

Компания сообщила, что перекрыла трубопровод на дистанции почти 9000 километров, чтобы сдержать кибератаки.

Хакерская атака на Colonial Pipeline произошла через несколько месяцев после кибератак российских спецслужб на "Солар Виндс" и атаки китайских хакеров на "Майкрософт".

Тогда сообщалось, что эти атаки предусматривали только кражу данных, впрочем, создали возможности для кибератак в будущем на инфраструктуру в США.

Пока нет сообщений, связана ли хакерская атака на трубопровод с предыдущими кибератаками в США, но сообщается, что нападение было совершено с помощью злонамеренной программы, которая блокирует работу систем и требует выкупа для обновления доступа.

Напомним: Четверо граждан из Восточной Европы, среди которых двое россиян, признали себя виновными в кибератаках на финансовые учреждения и физические лица Соединенных Штатов.

15 апреля Президент США Джо Байден подписал директиву Минфина, по которой в частности под санкциями оказались 6 технологических компаний, работавших на российские спецслужбы, ответственные за одни из самых кибератак современности.

Темы: США


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