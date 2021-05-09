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Украина – 2-я в Европе по смертности от COVID в сутки

Воскресенье, 9 мая 2021, 05:37

За минувшие сутки в мире диагностировали более 781 тысячи новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 11 место в мире и 4 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 409 тысяч новых заражений, в Бразилии – более 63 тысяч, в США – более 35 тысяч.

Кроме того, более 20 тысяч больных зарегистрировали во Франции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Аргентина.

Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 4 позицию по уровню смертности за сутки от коронавируса в Европе – 2 место.

 
 
 

Умерли за сутки 13 тысяч человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 1357 59 801особа. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 296 569 смертей от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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