Украина – 2-я в Европе по смертности от COVID в сутки

За минувшие сутки в мире диагностировали более 781 тысячи новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 11 место в мире и 4 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 409 тысяч новых заражений, в Бразилии – более 63 тысяч, в США – более 35 тысяч.

Кроме того, более 20 тысяч больных зарегистрировали во Франции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Аргентина.

Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 4 позицию по уровню смертности за сутки от коронавируса в Европе – 2 место.

Умерли за сутки 13 тысяч человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 1357 59 801особа. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 296 569 смертей от COVID-19.

Предыстория:

В сутки 7 мая в Украине обнаружили 8710 случаев COVID-19, 370 летальных случаев и 19 408 выздоровлений.

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