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В Украине 8,7 тысячи новых случаев COVID и 370 смертей

Суббота, 8 мая 2021, 08:19

В сутки 7 мая в Украине обнаружили 8710 случаев COVID-19, 370 летальных случаев и 19 408 выздоровлений.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Госпитализировано за сутки 2544 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Среди новых заболевших – 374 ребенка и 193 медработника.

7 мая совершено 87 641 тестирований, в частности методом ПЦР – 39 126, методом ИФА – 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 724.

За сутки от коронавируса вакцинировали 36 046 человек. С начала прививочной кампании – 857 798 человек, из них получили 1 дозу – 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Украинская правда
Темы: коронавирус


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