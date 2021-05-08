Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине 8,7 тысячи новых случаев COVID и 370 смертей

Суббота, 8 мая 2021, 08:19
В Украине 8,7 тысячи новых случаев COVID и 370 смертей

В сутки 7 мая в Украине обнаружили 8710 случаев COVID-19, 370 летальных случаев и 19 408 выздоровлений.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Госпитализировано за сутки 2544 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Среди новых заболевших – 374 ребенка и 193 медработника.

7 мая совершено 87 641 тестирований, в частности методом ПЦР – 39 126, методом ИФА – 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 724.

За сутки от коронавируса вакцинировали 36 046 человек. С начала прививочной кампании – 857 798 человек, из них получили 1 дозу – 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Что предшествовало: 6 мая в Украине зафиксировали 8404 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализированы - 3080 человек; летальных случаев - 379; выздоровели - 19 453 человека.

По количеству новых случаев коронавируса Украина занимает 12 место в мире и 4 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: