Остатки неконтролируемой китайской ракеты упали в Индийский океан - СМИ

По сообщению китайских государственных СМИ, остатки ракеты Long March 5B упали в Индийский океан, а основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли.

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая

Детали: Части ракеты Long March 5B повторно попали в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву) и приземлились на месте с координатами 72,47° E, 2,65° N.

Координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки.

Передыстория: