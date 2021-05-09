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Остатки неконтролируемой китайской ракеты упали в Индийский океан - СМИ

Воскресенье, 9 мая 2021, 06:59
Остатки неконтролируемой китайской ракеты упали в Индийский океан - СМИ

По сообщению китайских государственных СМИ, остатки ракеты Long March 5B упали в Индийский океан, а основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли.

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая

Детали: Части ракеты Long March 5B повторно попали в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву) и приземлились на месте с координатами 72,47° E, 2,65° N.

Координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки.

Подавляющее большинство обломков ракеты сгорело в процессе входа в атмосферу.

Передыстория:

  • Космическое командование США, которое отслеживало местоположение неконтролируемой китайской ракеты, заявило, что ракета повторно войдет в атмосферу Земли над Тихим океаном рассвете 9 мая - в 5:52 утра по Киеву.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космос
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