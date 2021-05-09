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Корабли РФ вблизи Одессы препятствовали совместным морским учениям США и Украины

Воскресенье, 9 мая 2021, 10:56
Корабли РФ вблизи Одессы препятствовали совместным морским учениям США и Украины

8 мая на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в водах Украины флагман морской охраны "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton". В то же время российские корабли опасно маневрировали рядом и умышленно создавали препятствия.

Источник: сообщение Госпогранслужбы Украины

Дословно: "Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей оборонителей морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств".

Детали: В пресс-службе отметили, что корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

При этом действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли России: "Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы по связи по каналам международной морской безопасности".

Дерзкое нарушение россиянами норм международного морского права украинские пограничники тщательно зафиксировали и задокументировали.

По состоянию на 9 мая "Григорий Куропятников" и Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения. Визит корабля Береговой охраны США в порт Одессы запланирован на 10 мая.

 
 
 

Напомним: Россия приостановила действие права на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря вблизи оккупированного Крыма.

Украинская правда

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Темы: Черное мореСШАРосcияУкраина
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