8 мая на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в водах Украины флагман морской охраны "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton". В то же время российские корабли опасно маневрировали рядом и умышленно создавали препятствия.

Источник: сообщение Госпогранслужбы Украины

Дословно: "Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей оборонителей морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств".

Детали: В пресс-службе отметили, что корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

При этом действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли России: "Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы по связи по каналам международной морской безопасности".

Дерзкое нарушение россиянами норм международного морского права украинские пограничники тщательно зафиксировали и задокументировали.

По состоянию на 9 мая "Григорий Куропятников" и Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения. Визит корабля Береговой охраны США в порт Одессы запланирован на 10 мая.

Напомним: Россия приостановила действие права на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря вблизи оккупированного Крыма.

