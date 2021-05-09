Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Американский охранный корабль Hamilton подошел к Одессе, россияне ему всячески мешали

Воскресенье, 9 мая 2021, 10:56

8 мая на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в водах Украины флагман морской охраны "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton". В то же время российские корабли опасно маневрировали рядом и умышленно создавали препятствия.

Источник: сообщение Госпогранслужбы Украины

Дословно: "Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей оборонителей морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств".

Детали: В пресс-службе отметили, что корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

При этом действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли России: "Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы по связи по каналам международной морской безопасности".

Дерзкое нарушение россиянами норм международного морского права украинские пограничники тщательно зафиксировали и задокументировали.

По состоянию на 9 мая "Григорий Куропятников" и Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения. Визит корабля Береговой охраны США в порт Одессы запланирован на 10 мая.

Украинская правда
Темы: Черное мореСШАРосcияУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ученые пытаются выяснить, насколько эффективна только одна доза Covid-вакцины

інфографікаКоронавирус: больше 5 тысяч новых случаев, 193 человека умерли

ВИДЕО, фотоАмериканские военные задержали судно с партией российского оружия на борту

Остатки неконтролируемой китайской ракеты упали в Индийский океан - СМИ

Украина – 2-я в Европе по смертности от COVID в сутки

В NASA заявили об отправке первого туриста в космос

Все новости...
Черное море
Слушания по юрисдикции о захвате Россией украинских моряков состоятся в октябре
Патрульный катер США зашел в Черное море
РФ отправила крейсер в Черное море после того, как туда направился катер США
Последние новости
10:56
Американский охранный корабль Hamilton подошел к Одессе, россияне ему всячески мешали
10:39
Сход лавин в Альпах: число погибших туристов возросло
10:33
Hyperloop может начать коммерческие перевозки в 2027 году
10:23
фотоВ Украине отмечают 9 мая, полиция следит за общественным порядком
09:41
Лукашенко подписал "декрет" на случай его убийства
09:11
Ученые пытаются выяснить, насколько эффективна только одна доза Covid-вакцины
08:21
інфографікаКоронавирус: больше 5 тысяч новых случаев, 193 человека умерли
08:13
ВИДЕО, фотоАмериканские военные задержали судно с партией российского оружия на борту
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: саммит НАТО, послы G7 и ЕС на Луганщине
07:55
Оккупанты на Донбассе обстреляли гражданскую инфраструктуру Марьинки
Все новости...