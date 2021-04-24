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Россия закрыла три района Черного моря возле оккупированного Крыма

Суббота, 24 апреля 2021, 12:42
Россия закрыла три района Черного моря возле оккупированного Крыма

Россия приостановила действие права на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря вблизи оккупированного Крыма.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Управления навигации и океанографии Минобороны РФ

Детали: Ограничение будет действовать с 21:00 24 апреля до 21:00 31 октября. На это время будут закрыты участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и участок около западной оконечности захваченного Россией Крыма.

Российское военное ведомство утверждает, что все зоны, доступ в которые для иностранных кораблей закрыт, "находятся внутри территориальных вод России".

Предыстория: О планах закрыть для иностранных кораблей и судов три района Черного моря стало известно в середине апреля. РФ объяснила такой шаг проведением военных учений.

Напомним:

  • Россия привлекла к военным учениям в оккупированном ею Крыму 10 тысяч военных и 40 боевых кораблей.
  • Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия разместила в оккупированном Крыму и у украинской границы больше военной техники, чем об этом сообщалось ранее: речь идет об истребителях, боевые вертолетах, беспилотниках.

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Темы: оккупацияКрымРосcияЧерное море
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