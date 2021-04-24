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Россия закрыла три района Черного моря возле оккупированного Крыма

Суббота, 24 апреля 2021, 12:42

Россия приостановила действие права на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря вблизи оккупированного Крыма.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Управления навигации и океанографии Минобороны РФ

Детали: Ограничение будет действовать с 21:00 24 апреля до 21:00 31 октября. На это время будут закрыты участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и участок около западной оконечности захваченного Россией Крыма.

Российское военное ведомство утверждает, что все зоны, доступ в которые для иностранных кораблей закрыт, "находятся внутри территориальных вод России".

Предыстория: О планах закрыть для иностранных кораблей и судов три района Черного моря стало известно в середине апреля. РФ объяснила такой шаг проведением военных учений.

Темы: оккупацияКрымРосcияЧерное море


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