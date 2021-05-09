Провокационные листовки на Закарпатье: злоумышленников поймали, ищут заказчиков

Правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в расклеивании в Берегово листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения.

Источник: директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский в Facebook

Прямая речь: "У меня есть интересные и оптимистичные новости. Задержаны 3-е человек, которые обоснованно подозреваются в расклеивании провокационных листовок на заборах жителей Берегово неделю назад, в ночь со 2 на 3 мая. Эту информацию мне подтвердили сразу несколько независимых друг от друга источников в различных правоохранительных органах".

Детали: Тужанский отмечает, что молодых людей задержали в эти выходные, на основании статьи 161 УК "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

По его данным, все задержанные - из Днепра, а вычислили их благодаря записям с камер видеонаблюдения, которых в Берегово немало. Также злоумышленники использовали автомобиль для передвижения и осуществили несколько звонков для координации.

Тужанский предположил, что скорее всего "расклейщики" были "дилетантами по найму" и поэтому теперь "очень важно размотать этот клубок до конца, в частности выяснить кто заказчик и не причастны ли эти исполнители, или заказчики к другим аналогичным недавним украинско-венгерским провокациям (письма и смс с угрозами, видео и т.д.)".

В ближайшие дни подозреваемые будут в Закарпатье, где им изберут меру пресечения, и тогда же обнародуют больше информации по делу.

Друзі, у мене є цікаві й оптимістичні новини 🇺🇦🇭🇺: затримано 3-х осіб, які обгрунтовано підозрюються в розклеюванні... Опубліковано Dmytro Tuzhanskyi Неділя, 9 травня 2021 р.

Напомним: 2 мая полицейские Берегово зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.