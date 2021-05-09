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В Киеве количество заражений Covid приближается к 200 тысячам

Воскресенье, 9 мая 2021, 13:16

В субботу, 8 мая, в столице обнаружили еще 255 Covid-больных, а с начала эпидемии вирусом заразились уже 198 976 киевлян.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: В течение последних суток в городе зафиксирован 31 летальный случай от коронавируса (всего - уже 4818).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (151), Деснянском (20), Святошинском и Соломенском (по 16).

33 человека, зараженные Covid-19, были госпитализированы, также в больницы доставили 230 человек с подозрением на коронавирус и пневмониями

При этом 225 киевлян преодолели коронавирус (всего 128 111).

Напомним: В течение субботы, 8 мая, в Украине обнаружили 5,3 тысячи новых заражений Covid, 193 больных умерли, 2,6 тысячи человек были госпитализированы.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияКиев


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