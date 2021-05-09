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Коронавирус: больше 5 тысяч новых случаев, 193 человека умерли

Воскресенье, 9 мая 2021, 08:21


В течение субботы, 8 мая, в Укране обнаружили 5,3 тысячи новых заражений Covid, 193 больных умерли, 2,6 тысячи человек госпитализированы.

Источник: министр здравоохранения максим Степанов в Facebook

Детали: По состоянию на 9 мая – 5 372 новых случая коронавирусной болезни зафиксировано в Украине.

В частности, заболели 244 ребенка и 57 медработников.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 599 больных, летальных исходов – 193.

9181 человек выздоровел.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

Осуществлено тестирований за сутки – 46 516.

За все время пандемии в Украине заболело уже 2 119 510 человек, летальных случаев – 46 393.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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