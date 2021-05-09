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NASA обвинило Китай в несоблюдении стандартов из-за обломков ракеты

Воскресенье, 9 мая 2021, 19:28
NASA обвинило Китай в несоблюдении стандартов из-за обломков ракеты

Национальное космическое агентство США NASA обвинило Китай в несоблюдении ответственных стандартов относительно космического мусора из-за падения обломков ракеты "Long March 5B" в Индийский океан.

Источник: заявление руководителя NASA Билла Нельсона

Дословно: "Космические страны должны минимизировать риски для людей и собственности на Земле при возвращении космических объектов и максимизировать прозрачность этих операций.

Понятно, что Китай не соответствует ответственным стандартам относительно своего космического мусора.

Очень важно, чтобы Китай и все космические страны и коммерческие организации действовали ответственно и прозрачно в космосе, обеспечивая безопасность, стабильность и долгосрочную устойчивость космической деятельности".

Что предшествовало: 5 мая Пентагон заявил, что отслеживает большую китайскую ракету Long March 5B, которая вышла из-под контроля и может упасть на Землю в ближайшие выходные.

В ночь на 9 мая, по сообщению китайских государственных СМИ, остатки ракеты Long March 5B упали в Индийский океан, а основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли.

Украинская правда

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Темы: СШАКитайкосмос
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