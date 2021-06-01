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Турция ослабляет карантин

Вторник, 1 июня 2021, 02:25
Турция ослабляет карантин

В Турции с 1 июня ослабляют карантин, позволяя работу ресторанов и кафе.

Источник: Reuters, Укринформ

Детали: Об этом по итогам заседания правительства сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно новым правилам, общенациональный ежедневный комендантский час в июне будет действовать с 22 часов до 05.00.

Заведения общественного питания смогут работать с 07.00 до 21.00 в режиме обслуживания столиков и до 00.00 в режиме навынос. В те же часы будут открыты парки развлечений и спортзалы.

Свадьбы можно будет проводить как на открытых, так и на закрытых площадках с соблюдением установленных санитарных правил.

Президент Турции также подчеркнул, что страна преуспела в разработке собственной вакцины, хотя процесс еще не завершен. Он выразил надежду, что это произойдет до конца года.

За прошедшие сутки в Турции было выявлено почти 6,5 тыс. Новых случаев инфицирования COVID-19, умерли 122 больных, выздоровели почти 9,6 тыс.

По последним данным, из 85 млн жителей страны полностью вакцинированы почти 12,5 млн. Первое прививки сделали еще около 16,6 млн человек.

Напомним: Украина намерена разрешить приезжать гражданам из Турции без обязательного прохождения ПЦР-тестов на COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турциякарантин
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