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В Конго за ночь боевики убили полсотни людей

Вторник, 1 июня 2021, 03:16
В Конго за ночь боевики убили полсотни людей

На востоке Демократической Республики Конго в результате нападения боевиков в ночь на понедельник погибли, по меньшей мере, 50 человек.

Источник: AFP

Детали: По данным мониторинговой группы Kivu Security Tracker (KST), боевики, аффилированные с группировкой ИГИЛ, убили ночью не менее 28 человек в поселке Бога и еще 22 человек – в Чаби.

Один из руководителей общины сказал, что среди жертв были дети и пожилые люди.

Кроме того, местные жители сообщают, что количество жертв, вероятно, возрастет, поскольку на местах нападения продолжают находить тела убитых.

В регионе есть частыми атаки со стороны боевиков ADF. Также регион известен этническими противостояниями между местными группами населения.

Напомним: Из-за извержения вулкана в Демократической Республике Конго эвакуировали украинских миротворцев.

Темы: Африка
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