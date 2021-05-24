Украинских миротворцев эвакуировали из-за извержения вулкана в Конго

Из-за извержения вулкана в Демократической Республике Конго эвакуировали украинских миротворцев.

Источник: Инфтерфакс-Украина со ссылкой на пресс-служб 18 отдельного вертолетного отряда ДР Конго

Дословно: "22 мая, около 19 часов, в городе Гома, что в Демократической Республике Конго, началось извержение вулкана Ньирагонго.

Командованием отряда было принято решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место.

При перемещении личный состав действовал согласно плану эвакуации утвержденным высшим руководством ВСУ ".

Детали: В сообщении отмечается, что "в настоящее время военнослужащие в полном составе вернулись в базовый лагерь, находятся в дежурном режиме и ждут указаний на случай повторной эвакуации".

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