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Меркель отправляет в Штаты делегацию для обсуждения "Северного потока-2"

Вторник, 1 июня 2021, 04:37

Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направляет в Вашингтон переговорную группу для обсуждения проекта газопровода "Северный поток-2".

Источник: Bloomberg

Детали: Согласно сообщению, делегация во главе с советником канцлера по вопросам внешней политики Яном Хеккером и ее главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Роллером встретится с советником США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Визит немецкой делегации, который состоится за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, направленный на снижение напряжения между США и Германией.

Предыстория:

  • В компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством российского газопровода "Северный поток-2", заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.
  • Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоров с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.

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Темы: СШАГерманияМеркельСеверный поток-2


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