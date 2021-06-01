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В мировом рейтинге Украина оказалась на 44 месте по распространению коронавируса

Вторник, 1 июня 2021, 06:25
В мировом рейтинге Украина оказалась на 44 месте по распространению коронавируса

За минувшие сутки в мире диагностировали почти 358 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина среди стран мира занимает 44 место по количеству новых заражений.

Источник: Данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 126 000 новых заражений, в Бразилии – более 32 000, в Аргентине – более 28 000.

Кроме того, более 23 000 больных зарегистрировали в Колумбии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Россия.

Украина среди стран мира занимает 44 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 10 позицию.

 
 

Умерли за сутки почти 8000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 153 730 061. Сейчас насчитывается более 14 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 564 764 смерти от COVID-19.

Напомним: В воскресенье 30 мая в Украине зафиксировали 1 022 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали 810 человек, умерли 64 больных, выздоровели 4 934 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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