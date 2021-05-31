Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Украине: 1 022 случая инфицирования, 810 госпитализаций за сутки

Понедельник, 31 мая 2021, 08:26
COVID в Украине: 1 022 случая инфицирования, 810 госпитализаций за сутки
УП

В воскресенье 30 мая в Украине зафиксировали 1 022 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали 810 человек, умерли 64 больных, выздоровели 4 934 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 58 детей и 11 медработников.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), областях и г.. Киев (63).

За сутки протестировано: методом ПЦР – 8 822 человек, методом ИФА – 1 176 человек, экспресс-тестами – 6 226 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 202 494 человек, из них выздоровели 2 041 082 человека, умерли 50 536 человек.

Напомним: За минувшие сутки в мире обнаружили 398 811 больных COVID-19 – это самый низкий показатель с 15 марта. Украина по новым случаям заболевания была на 33 месте в мире и на 8 месте в Европе.

Умерли за сутки в мире 8 319 человек. По летальным исходам Украина была на 17 месте в мире и на 2-м в Европе.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко спрогнозировал ослабление карантина в Украине на летний период.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Covid-2019
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
Последние новости
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
Все новости...
Реклама: