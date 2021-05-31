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COVID в Украине: 1 703 случая инфицирования, 810 госпитализаций за сутки

Понедельник, 31 мая 2021, 08:26
УП

В воскресенье 30 мая в Украине зафиксировали 1 703 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали 810 человек, умерли 64 больных, выздоровели 4 934 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 58 детей и 11 медработников.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), областях и г.. Киев (63).

За сутки протестировано: методом ПЦР – 8 822 человек, методом ИФА – 1 176 человек, экспресс-тестами – 6 226 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 202 494 человек, из них выздоровели 2 041 082 человека, умерли 50 536 человек.

Напомним: За минувшие сутки в мире обнаружили 398 811 больных COVID-19 – это самый низкий показатель с 15 марта. Украина по новым случаям заболевания была на 33 месте в мире и на 8 месте в Европе.

Умерли за сутки в мире 8 319 человек. По летальным исходам Украина была на 17 месте в мире и на 2-м в Европе.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко спрогнозировал ослабление карантина в Украине на летний период.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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