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В РФ пришли с обысками к экс-депутату Гудкову и экс-главе "Открытой России"

Вторник, 1 июня 2021, 09:21
Фото openrussia.org

В Москве после задержания экс-главы "Открытой России" Андрея Пивоварова, начались обыски у другого экс-главы этой оппозиционной организации Александра Соловьева и у экс-депутата Дмитрия Гудкова.

Источник: Гудков в Telegram, РБК

Прямая речь Гудкова: "У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова. Формального повода не знаю. Реальный ясен".

Детали: Об обысках сообщил и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, отец Дмитрия.

По его словам, на дачу, которая принадлежит ему и жене "вломился ОМОН якобы с обыском", все телефоны отключили, о причине обыска не сообщили. Он добавил, что в доме на тот момент были сыновья с внуками и родственники.

По данным РБК, Соловьев занимал пост председателя "Открытой России" в 2017-2018 годах, ранее также был помощником Гудкова.

Предыстория: 

  • 31 мая бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова сняли с самолета и доставили в отдел Федеральной службы безопасности России.
  • Перед тем движение "Открытая Россия", учрежденное в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, заявило, что прекращает свою деятельность и закрывает все отделения в регионах, чтобы избежать возможного преследования членов.

Темы: Росcияоппозицияобыски


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