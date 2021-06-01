В РФ пришли с обысками к экс-депутату Гудкову и экс-главе "Открытой России"
В Москве после задержания экс-главы "Открытой России" Андрея Пивоварова, начались обыски у другого экс-главы этой оппозиционной организации Александра Соловьева и у экс-депутата Дмитрия Гудкова.
Источник: Гудков в Telegram, РБК
Прямая речь Гудкова: "У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова. Формального повода не знаю. Реальный ясен".
Детали: Об обысках сообщил и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, отец Дмитрия.
По его словам, на дачу, которая принадлежит ему и жене "вломился ОМОН якобы с обыском", все телефоны отключили, о причине обыска не сообщили. Он добавил, что в доме на тот момент были сыновья с внуками и родственники.
По данным РБК, Соловьев занимал пост председателя "Открытой России" в 2017-2018 годах, ранее также был помощником Гудкова.
Предыстория:
- 31 мая бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова сняли с самолета и доставили в отдел Федеральной службы безопасности России.
- Перед тем движение "Открытая Россия", учрежденное в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, заявило, что прекращает свою деятельность и закрывает все отделения в регионах, чтобы избежать возможного преследования членов.