В РФ пришли с обысками к экс-депутату Гудкову и экс-главе "Открытой России"

В Москве после задержания экс-главы "Открытой России" Андрея Пивоварова, начались обыски у другого экс-главы этой оппозиционной организации Александра Соловьева и у экс-депутата Дмитрия Гудкова.

Источник: Гудков в Telegram, РБК

Прямая речь Гудкова: "У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова. Формального повода не знаю. Реальный ясен".

Детали: Об обысках сообщил и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, отец Дмитрия.

По его словам, на дачу, которая принадлежит ему и жене "вломился ОМОН якобы с обыском", все телефоны отключили, о причине обыска не сообщили. Он добавил, что в доме на тот момент были сыновья с внуками и родственники.

По данным РБК, Соловьев занимал пост председателя "Открытой России" в 2017-2018 годах, ранее также был помощником Гудкова.

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