Во избежание преследования: "Открытая Россия" заявила о самоликвидации

В РФ движение "Открытая Россия" прекращает свою деятельность и закрывает все отделения в регионах.

Источник: исполнительный директор движения Андрей Пивоваров, которого цитирует российский "Интерфакс", "Медуза"

Прямая речь Пивоварова: "Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной" – УП), а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников".

Детали: Пивоваров сообщил, что все члены движения исключены из организации, а их членство аннулировано - во избежание возможного преследования.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на закрытия движения и не видит в нем зачистки политического поля.

Прямая речь Пескова: "Ну, политическое поле никоим образом у нас не ограничено "Открытой Россией". Наоборот, оно гораздо более богатое и многогранное. Поэтому уход чего-то не означает зачистку политического поля абсолютно. Политическое поле живет, развивается, кипит, естественно, в предвыборной кампании и так далее и тому подобное".

Справка: "Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

СМИ сообщают, что российская "Открытая Россия" официально не внесена в список "нежелательных организаций". Такой статус имеют Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с Михаилом Ходорковским.

В 2019 году российская "Открытая Россия" объявила о своей ликвидации, после чего учредили другую структуру с аналогичным названием, но не получили регистрацию в Минюсте. Правоохранительные органы связывают "Открытую Россию" с Open Russia Civic Movement.

Напомним: В России нижняя палата парламента, Государственная дума, в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает запрет баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими.