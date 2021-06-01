"Северный поток - 2" это флеш-рояль РФ, чтобы отключить Украину – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что "Северный поток - 2" может заработать за 2-3 года и тогда Украине не видать контракта на транзит газа, он добавил, что Россия будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса.

Источник: интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, Офис президента

Прямая речь: "Если они достроят "Северный поток - 2" - это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандской формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится.

Если они завершат техническую сторону "Северного потока - 2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее - используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса".

Детали: По словам Зеленского, "Северный поток-2" ничем не отличается от аннексии Крыма. В частности, он считает, что вопрос аннексии Крыма забылся после начала войны на востоке Украины.

Зеленский рассказал, что российская сторона наращивает рычаги влияния и "Крым отдаляется все больше".

Он добавил, что "Северный поток - 2" - это козырная ставка. Президент отметил, в на руках у РФ "флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа".

Предыстория:

В компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством российского газопровода "Северный поток-2", заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоров с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.

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