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Рада утвердила День памяти детей, погибших в результате российской агрессии

Вторник, 1 июня 2021, 11:31

Народные депутаты 1 июня поддержали проект постановления о памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Источник: заседание парламента

Детали: Постановление поддержали 308 нардепов из всех фракций и политических групп, кроме "оппозиционной платформы - За жизнь".

В пояснительной записке к постановлению говорится, что с начала нападения России на Украину на территории Донецкой и Луганской областей погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 малолетних граждан Украины.

Отмечается, что принятие постановления способствует единству украинского народа, а также улучшению деятельности народных депутатов путем понимания ими ответственности перед народом Украины.

Постановление предусматривает чествования на государственном уровне в Международный день детей - невинных жертв агрессии - память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины 4 июня.

Напомним: В Офисе генпрокурора заявили, что начали досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт со стороны оккупантов на Донбассе.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаДонбассвойнадети


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