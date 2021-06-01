Шкарлет допускает обязательную вакцинацию для работников образования

Министр образования и науки Сергей Шкарлет допускает введение в будущем обязательной вакцинации работников образования для допуска к профессии.

Источник: Шкарлет в рамках общения с журналистами во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" 1 июня

Прямая речь: "На сегодня нет инструментов принудительной вакцинации... В рамках дальнейшей жизни мы все равно будем рассматривать возможности... например, как у поваров является обязательным требованием санитарная книжка или другие дополнительные элементы допуска к профессии.

Возможно, если действительно невакцинированный человек... как сегодня в Европу только вакцинированных на отдых пускают. Это очень важно и очень большая аудитория, которая может давать опасность. Возможно, как допуск к профессии, будет обязательным элемент вакцинации".

Детали: Шкарлет отметил, что охват сферы образования - 65% населения Украины. При этом министр признал, что "расчесать всех под одну гребенку" невозможно, поскольку есть люди, которые могут иметь противопоказания к вакцинации.

Что предшествовало: Шкарлет сообщил, что на вакцинацию от COVID-19 записались лишь 32% работников сферы образования.

Министр отметил, что на сегодня уже провакцинировано 22 тыс. из 60 тыс. работников образования, участвующих в организации внешнего независимого оценивания.

По его словам, было получено 209 тысяч доз вакцин Pfizer, которыми должны будут вакцинироваться работники сферы образования.

Прививать работников сферы образования в Киеве должны начать на этой неделе.

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