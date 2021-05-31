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В столице стартует вакцинация работников образовательных учреждений

Понедельник, 31 мая 2021, 13:13

На этой неделе в столице начнут вакцинировать работников образовательных учреждений, для этого подготовят 10 прививочных центров в каждом районе города.

Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Поворозника: "В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособленные для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии.

В каждом центре будут работать 1 или 2 прививочные бригады, в зависимости от количества желающих привиться".

Детали: Он напомнил, что вакцинировать будут исключительно работников образования. Прививки проведут вакцинами Pfizer.

Напомним: За выходные в Киеве в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, вакцинировали 3467 человек.

Украинская правда
Темы: Киеввакцинациякоронавирус


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