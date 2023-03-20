Рада уволила трех министров
Верховная Рада на заседании 20 марта отправила в отставку 3 министров – министра образования и науки, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и министра цифровой трансформации.
Источник: собеседники "Украинской правды" в парламенте
Детали: В частности, Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.
Также депутаты проголосовали за увольнение Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Кроме того, парламент поддержал отставку вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Но, как сообщал премьер Денис Шмыгаль, Федорова снова назначат министром, и он будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность - вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины.
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Предыстория:
- 17 марта источники УП сообщили, что Сергей Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины, он сам подаст в отставку.
- 18 марта премьер Денис Шмыгаль сообщил, что министром образования планируется назначить Оксена Лисового, а министром стратегических отраслей промышленности – Александра Камышина.
- Шмыгаль также сообщил, что вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность – вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.
- Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в парламенте зарегистрированы заявления об отставке Шкарлета и Рябикина, а также Федорова.