Рада уволила трех министров

Верховная Рада на заседании 20 марта отправила в отставку 3 министров – министра образования и науки, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и министра цифровой трансформации.

Источник: собеседники "Украинской правды" в парламенте

Детали: В частности, Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Также депутаты проголосовали за увольнение Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кроме того, парламент поддержал отставку вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Но, как сообщал премьер Денис Шмыгаль, Федорова снова назначат министром, и он будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность - вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины.



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