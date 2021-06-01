Шкарлет уверяет, что при строительстве президентского университета деревья ВДНХ не пострадают

При строительстве президентского Университета информационной и кибербезопасности на территории государственного "Экспоцентра Украины" его интегрируют в нынешнюю инфраструктуру ВДНХ, вырубки деревьев не будет.

Источник: Шкарлет в рамках общения с журналистами во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" 1 июня

Прямая речь: "Никакой застройки парка там нет, ни одно дерево там не уничтожается".

Детали: Министр отметил, что здание должны интегрировать в ту инфраструктуру, которая есть на территории "Экспоцентра".

Относительно суммы, которая потребуется на строительство - около 7,2 млрд грн, Шкарлет отметил, что это - экономически рассчитана потребность. По его словам, часть этих средств могут взять из государственного бюджета отдельной программой, часть может дать бизнес.

Шкарлет пояснил, что концепция президентской инициативы - создать учебное заведение уровня Охфорда или Гарварда в рамках реформирования сферы образования.

Образовательный процесс в новом заведении планируется начать 1 октября 2023 года.

Что предшествовало: Владимир Зеленский объявил о создании Президентского университета, который будет готовить "людей будущего", и подписал соответствующий указ.