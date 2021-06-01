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Встреча глав МИД "нормандии" обсуждается, но есть сложность – Песков 

Вторник, 1 июня 2021, 14:12

Президент России Владимир Путин обсуждал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель возможность организации встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел.

Источник: пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналистам, ТАСС

Прямая речь: "В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена".

Детали: Так Песков прокомментировал заявление Макрона о том, что он договорился с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в "нормандском формате" на министерском уровне.

"Вы знаете, что регулярно работают помощники президентов, политсоветники. Именно им предстоит сгенерировать некую повестку дня. Пока с этим сложность", – сказал Песков.

Ранее Макрон сказал, что считает "нормандский формат" (Украина, Россия, Германия, Франция) наиболее полезным для урегулирования конфликта на востоке Украины. 

По его словам, скандал с вынужденной посадкой самолета авиакомпании "Ryanair" в Минске не повлияет на дискуссии в данном формате.

Напомним: Украина предлагает ряд инициатив для активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донбассе и проведения саммита лидеров "Нормандского формата".

Украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений парижского саммита "Нормандской четверки", который состоялся в декабре 2019 года.

Темы: нормандский форматПутинМеркельМакронРосcия


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