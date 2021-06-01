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В Беларуси заявили, что на "финише" согласования интеграции с Россией

Вторник, 1 июня 2021, 15:19

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко после совещания с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко заявил о финишной прямой в согласовании интеграции с Россией.

Источник: белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня"

Прямая речь: "Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России.

В целом эти подходы поддержаны, и нам осталось дошлифовать немного вопросов с тем, чтобы не позднее лета завершить всю работу и внести главам государств подготовленные решения по этому поводу".

Детали: По его словам, речь не идет о каком-либо ущербе политическому или экономическому суверенитету Беларуси: "Мы выстраиваем новую модель отношений в рамках единого экономического пространства, чтобы создать не просто равные условия, а новые модели экономик, которые должны развиваться синхронно".

Напомним: 

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко отметил, что руководители двух стран обсуждали транш в 500 млн долларов, ситуацию с самолетом Ryanair и другие вопросы.

Украинская правда
Темы: БеларусьРосcияПутинЛукашенко


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