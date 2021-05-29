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Встреча Лукашенко с Путиным: Беларусь получит полмиллиарда долларов от РФ

Суббота, 29 мая 2021, 20:13
Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко отметил, что руководители двух стран обсуждали транш в 500 млн долларов, ситуацию с самолетом Ryanair и другие вопросы.

Источник: Радыё Свабода

Детали: Во время встречи самопровозглашенного президента Беларуси с Путиным речь шла о том, что в ближайшее время Минск получит от Москвы второй транш кредита в размере 500 млн долларов из общей суммы в 1,5 миллиарда.

По словам Пескова, "препятствий нет" поскольку между Путиным и Лукашенко в этом вопросе уже "все согласовано".

Соглашение о российском кредите было подписано еще 21 декабря 2020 года, а первый транш в размере 500 млн долларов Министерство финансов Беларуси получило 30 декабря прошлого года.

Песков также добавил, что Путин и Лукашенко в Сочи не касались тем перехода на единую валюту и дополнительной помощи Беларуси.

Кроме того, по словам Пескова, министерствам транспорта России и Беларуси поручено "организовать сотрудничество с учетом начала каникул и необходимости возвращения белорусов из Европы".

В разговоре с Лукашенко президент РФ поднял вопрос о задержанной в Беларуси Софии Сапеге, русской подруге Романа Протасевича. Министерству иностранных дел России поручено следить за ее судьбой.

По словам Пескова, Лукашенко также обсуждал с Путиным инцидент с самолетом Ryanair.

В то же время Лукашенко на переговоры с президентом России привез своего младшего сына Николая Лукашенко.

Справка: Это уже третья встреча Лукашенко и Путина в 2021 году. Переговоры в пятницу продолжались более 5 часов, но по их результатам заявлений не делалось.

Темы: ЛукашенкоПутинРосcияБеларусь


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