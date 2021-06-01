В Одессе пропал офицер Госпогранслужбы

В Одессе пропал первый заместитель командира - начальник штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексей Чертков.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Капитан 1 ранга утром 1 июня вышел из дома, но в расположение отряда не прибыл. Сейчас его местонахождение не установлено. О происшествии сообщено правоохранительным органам.

Думская

Пограничники также ведут поиски собственными силами.

Напомним: 24 мая в расположении Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы нашли застреленным офицера-пограничника. 28 мая в отделе пограничной службы в пгт Тарутино Одесской области нашли застреленным военного-контрактника.