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В Одессе пропал офицер Госпогранслужбы

Вторник, 1 июня 2021, 17:27
В Одессе пропал офицер Госпогранслужбы

В Одессе пропал первый заместитель командира - начальник штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексей Чертков.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Капитан 1 ранга утром 1 июня вышел из дома, но в расположение отряда не прибыл. Сейчас его местонахождение не установлено. О происшествии сообщено правоохранительным органам.

 
Думская

Пограничники также ведут поиски собственными силами.

Напомним: 24 мая в расположении Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы нашли застреленным офицера-пограничника. 28 мая в отделе пограничной службы в пгт Тарутино Одесской области нашли застреленным военного-контрактника.

Валентина Романенко, УП
Темы: Пограничная службаОдесса
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