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Вакцинированные CoronaVac получат международное свидетельство о прививке – Ляшко

Вторник, 1 июня 2021, 22:28
Вакцинированные CoronaVac получат международное свидетельство о прививке – Ляшко

Украинцы, которые получили прививки препаратом CoronaVac, смогут получить международное свидетельство о проведении вакцинации.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок".

Детали: Ляшко напомнил, что сейчас этой вакциной прививки получают лица 65+, маломобильные групп населения и лица, ухаживающие за маломобильными, спортсмены, работники образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представители Вооруженных сил Украины, МВД, работники предприятий критической инфраструктуры, а также те, которые написаны на вакцинацию через портал или приложение "Дия".

Что предшествовало: Всемирная организация здравоохранения одобрила использование вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, именно этого препарата пока больше получила Украина.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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