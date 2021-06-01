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Вакцину CoronaVac одобрила ВОЗ: именно ее больше всего в Украине

Вторник, 1 июня 2021, 18:21
Вакцину CoronaVac одобрила ВОЗ: именно ее больше всего в Украине

Всемирная организация здравоохранения одобрила использование вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, именно этого препарата пока больше всего получила Украина.

Источник: AFP, сообщение ВОЗ

Детали: Сейчас Украина уже получила 1,7 млн доз вакцины производства компании Sinovac. Всего было законтрактовано 1,9 млн доз. В массовых центрах вакцинации в четырех городах Украины: Киеве, Львове, Одессе и Тернополе также будут вакцинировать именно этим препаратом.

В организации отметили, что теперь страны, которые закупили вакцину могут быть уверенными в том, что она соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства.

Одобрение вакцины для применения означает, что теперь этот препарат могут поставлять в рамках международной инициативы COVAX.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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