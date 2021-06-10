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США планируют поделиться с миром еще 500 млн доз вакцины

Четверг, 10 июня 2021, 15:42

США планируют поделиться с миром еще 500 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".

"500 млн вакцин, спасающих жизни, будут поставлены до июня 2022 года, из которых 200 млн - до конца 2021 года", - говорится в заявлении.

Речь идет о вакцинах Pfizer-BioNTech. Их планируют безвозмездно передать 92 странам с достатком низким или ниже среднего.

"Это самая большая закупка и передача в дар вакцины со стороны одной страны, и это подтверждает обязательства американского народа помочь защитить людей по всему миру от COVID-19", - добавляют в сообщении.

В настоящее время в США по крайней мере первой дозой привиты 64% взрослого населения, а ежедневное количество смертей от коронавируса упало до минимума за все время пандемии.

Напомним, ранее Байден пообещал поделиться с миром 80 млн доз вакцины до конца июня 2021 года. Среди стран, которые получат вакцины, будет и Украина.

Темы: СШАвакцинацияCovid-2019коронавирус


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