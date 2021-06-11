Оккупанты 12 раз нарушали "тишину", есть раненый

10 июня на Донбассе было 12 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов - в результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

Как сообщается, у Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Новгородского противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Причепиловки - из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска 4 раза обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного возле Донецка - из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Старогнатовки вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Луганского оккупанты дважды обстреливали наших защитников из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, неподалеку Песков враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 утра 11 июня было 2 нарушения "тишины". Вблизи Водяного возле Донецка враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Опытного - совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В эти сутки боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди ВСУ нет.