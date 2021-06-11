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Задержали чиновника Укртрансбезопасности: вымогал взятки у перевозчиков

Пятница, 11 июня 2021, 14:07
Фото ГБР

Исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления Укртрансбезопасности задержали за системное вымогательство взяток от частных предпринимателей.

Источник: Государственное бюро расследований, Киевская городская прокуратура

Дословно ГБР: "Задержали исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления Укртрансбезопасности, который требовал от частных предпринимателей, занимающихся нерегулярными пассажирскими перевозками, платить "дань" от 500 до 1000 долларов ежемесячно".

Детали: Правоохранители установили факт вымогательства у киевского владельца маршрутных такси 700 долларов ежемесячно.

За эти деньги чиновник обещал не создавать искусственных препятствий в предпринимательской деятельности, а также не привлекать предпринимателя к административной ответственности за отсутствие маршрутных листов.

Чиновника задержали рядом с местом работы во время получения второй части взятки в сумме 500 долларов. 

 
Фото ГБР

Ему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ. Решается вопрос о применении меры пресечения.

Чиновнику грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: ГБРпрокуратуратранспорт


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