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Регулятор ЕС опубликовал новые предостережения относительно вакцины AstraZeneca

Пятница, 11 июня 2021, 17:04
Регулятор ЕС опубликовал новые предостережения относительно вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пришло к выводу, что вакцину AstraZeneca не стоит предлагать пациентам, которые когда-то страдали от синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров.

Об этом в ЕМА сообщили 11 июня, пишет "Европейская правда".

"Комитет по безопасности препаратов PRAC пришел к выводу, что людям, которые ранее имели синдром повышенной проницаемости стенки капилляров (capillary leak syndrome), нельзя предлагать вакцину Vaxzevria (официальное название ковид-вакцины AstraZeneca - ред.). Комитет пришел к выводу, что синдром повышенной проницаемости стенки капилляров следует указать в информации о препарате как новый побочный эффект вакцины, и сообщить об этом риск медиков и пациентов", - отмечают в заявлении.

Комитет провел тщательный обзор шести случаев развития такого синдрома у пациентов, получивших прививки вакциной Vaxzevria. Большинство из них произошли среди женщин в течение 4 дней после вакцинации, и из них три ранее страдали от такого расстройства. Одна пациентка в итоге умерла.

Регулятор одновременно обращает внимание, что речь идет о крайне редких случаях - на 27 мая в странах ЕС, Европейской экономической зоны и Британии сделали более 78 млн прививок вакциной AstraZeneca.

Синдром приводит к набуханию рук и ног, низкому давлению, сгущению крови и низкому уровню белка-альбумина.

"Медики должны быть осведомлены о признаках и симптомах этого синдрома и риске его повторения у пациентов, у которых его диагностировали ранее. Люди, вакцинированные препаратом Vaxzevria, должны немедленно обратиться за помощью, если заметят быстрое опухание рук и ног или увеличение веса в первые дни после вакцинации. Симптомы могут сопровождаться головокружением, вследствие низкого давления", - отмечается в тексте.

Комитет продолжит отслеживать случаи такого синдрома у привитых пациентов и при необходимости предоставит дополнительные рекомендации.

Регулятор также обратился к компании AstraZeneca за дополнительной информацией относительно возможного механизма, что приводит к развитию такого синдрома после прививки.

Напомним, 7 апреля Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должно быть внесено в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

В то же время регулятор отметил, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.

Подробнее на эту тему - в статьях Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины,

а также Бегство от AstraZeneca: как Украине поможет опыт ЕС по сочетанию вакцин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирус
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