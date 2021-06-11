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Агентство ЕС утвердило предприятие во Франции для производства вакцины Moderna

Пятница, 11 июня 2021, 20:58

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) утвердило новую производственную площадку во Франции для производства вакцины от коронавируса американской компании Moderna.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕМА.

Предприятие в муниципалитете Мон будет эксплуатироваться компанией Recipharm и производить готовый продукт.

Ранее в этом месяце агентство одобрило два новых предприятия в США для производства как действующего вещества, так и готового продукта для вакцины Moderna.

Ожидается, что эти шаги позволят производить дополнительно от 1 до 2 миллионов флаконов готовой вакцины для рынка Европейского Союза ежемесячно.

Напомним, Moderna подала свою вакцину от коронавируса на рассмотрение регулятора ЕС и получения условного разрешения на использование среди подростков.

Темы: Франциявакцинация


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