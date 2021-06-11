Агентство ЕС утвердило предприятие во Франции для производства вакцины Moderna
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) утвердило новую производственную площадку во Франции для производства вакцины от коронавируса американской компании Moderna.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕМА.
Предприятие в муниципалитете Мон будет эксплуатироваться компанией Recipharm и производить готовый продукт.
Ранее в этом месяце агентство одобрило два новых предприятия в США для производства как действующего вещества, так и готового продукта для вакцины Moderna.
Ожидается, что эти шаги позволят производить дополнительно от 1 до 2 миллионов флаконов готовой вакцины для рынка Европейского Союза ежемесячно.
Напомним, Moderna подала свою вакцину от коронавируса на рассмотрение регулятора ЕС и получения условного разрешения на использование среди подростков.