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Лидеры G7 призвали Россию остановить дестабилизирующее поведение

Воскресенье, 13 июня 2021, 16:21
Лидеры G7 призвали Россию остановить дестабилизирующее поведение

Лидеры стран "Группы семи" по итогам трехдневного саммита в Корнуолле обратились к России с призывом прекратить дестабилизирующее поведение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в принятом коммюнике лидеров, текст которого обнародовало агентство Bloomberg.

"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и продолжим взаимодействовать там, где есть области, представляющие взаимный интерес.

Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить ее дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, и выполнить свои международные обязательства и обязательства в области прав человека", - говорится в заявлении лидеров государств "Группы семи".

Кроме того, лидеры G7 договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью, особенно с хакерской деятельностью с применением вирусов-вымогателей, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Украина и совместный ответ на подрывные действия России стали темами обсуждения саммита лидеров G7.

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Темы: G7Росcия
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