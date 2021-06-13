Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лидеры G7 призвали Россию остановить дестабилизирующее поведение

Воскресенье, 13 июня 2021, 16:21

Лидеры стран "Группы семи" по итогам трехдневного саммита в Корнуолле обратились к России с призывом прекратить дестабилизирующее поведение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в принятом коммюнике лидеров, текст которого обнародовало агентство Bloomberg.

"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и продолжим взаимодействовать там, где есть области, представляющие взаимный интерес.

Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить ее дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, и выполнить свои международные обязательства и обязательства в области прав человека", - говорится в заявлении лидеров государств "Группы семи".

Кроме того, лидеры G7 договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью, особенно с хакерской деятельностью с применением вирусов-вымогателей, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Украина и совместный ответ на подрывные действия России стали темами обсуждения саммита лидеров G7.

Темы: G7Росcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Очень сильная игра" – Зеленский о матче сборной Украины с Нидерландами

Евро-2020: сборная Украины в боевом матче проиграла Нидерландам

Хореограф Григорий Чапкис ушел из жизни

Генсек НАТО назвал два признака причастности РФ к посадке самолета Ryanair

фото, видеоНетаньяху сместили с должности премьера Израиля после 12-летнего правления

В России обнаружили оригинальные мутации коронавируса

Все новости...
G7
G7 обратилась с требованиями к России из-за конфликта в Украине
Саммит G7 согласовал распределение 2,3 млрд доз вакцин среди бедных стран
Украина – среди основных тем саммита "Большой семерки" по международным вопросам
Последние новости
04:16
СМИ обнародовали все 35 часов "пленок Медведчука"
03:19
Байден поприветствовал новое правительство Израиля
02:30
На Херсонщине полицейский стрелял в атовцев, дело расследует ГБР – СМИ
01:47
"Ребята нашли в себе силы прессинговать" – Шевченко об игре сборной Украины с Нидерландами
01:17
Байден прибыл в Брюссель на саммит НАТО
00:45
"Очень сильная игра" – Зеленский о матче сборной Украины с Нидерландами
00:32
Лидеры G7 призвали провести в Беларуси новые президентские выборы
23:53
Евро-2020: сборная Украины в боевом матче проиграла Нидерландам
23:36
Зеленский поблагодарил G7 за призыв к РФ отвести войска
23:10
Телеканал "Дождь" исключили из пула Путина: освещал возвращение Навального
Все новости...