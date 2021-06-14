Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Саммит НАТО обсудит с Байденом его предстоящую встрече с Путиным

Понедельник, 14 июня 2021, 10:45

Лидеры государств НАТО используют саммит в Брюсселе 14 июня для того, чтобы проконсультироваться с президентом США Джо Байденом накануне его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом на брифинге в понедельник перед началом саммита лидеров Альянса заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

Генсек рассказал, что лидеры Альянса обсудят широкий круг вопросов на встрече, включая Россию.

"Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны из-за агрессивных действий РФ. Я уверен, что лидеры Альянса подтвердят наш двойной подход к России", - сказал Столтенберг, напомнив, что он состоит в прочной обороне и диалоге.

Вместе с тем Столтенберг заявил, что НАТО приветствует факт предстоящей встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы используем эту встречу, чтобы провести консультации с президентом Байденом накануне его встречи с Владимиром Путиным", - отметил генсек.

Он отметил, что НАТО будет продолжать усиливать свою коллективную оборону на фоне агрессивных действий РФ.

Как известно, двусторонняя встреча президентов РФ и США состоится 16 июня в Брюсселе.

Читайте также: Рамки для Байдена и Путина: как украинцы ограничивают компромисс с РФ по Крыму и Донбассу

Темы: НАТОБайденПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Донбассе подорвались двое военных

Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ

Новости 14 июня: членство в НАТО через ПДЧ, обвинения Путина в адрес Украины

Путин обвинил Украину в стягивании войск на Донбасс

Мы доказываем, что готовы быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС – Зеленский

В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ

Все новости...
НАТО
НАТО будет наращивать военный потенциал для противодействия России – Столтенберг
Байден прибыл в Брюссель на саммит НАТО
Генсек НАТО назвал два признака причастности РФ к посадке самолета Ryanair
Последние новости
00:37
Байден об Украине: Может вступить в НАТО, если одолеет коррупцию
23:58
Украина летом выйдет на 220 тысяч прививок в сутки – Ляшко
23:45
На Донбассе подорвались двое военных
23:17
Чехия с июля разрешит культурные события с участием до 5000 человек
22:46
Пьяный боевик расстрелял своих товарищей. Назвали украинский диверсией
22:06
Новости экономики: арбитраж против "Газпрома", сокращения в УЗ
21:54
Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ
21:42
Шмыгаль ошибся в заявлении о том, что Украина стала "зеленой" по ковид-критериям ЕС
21:26
Новости 14 июня: членство в НАТО через ПДЧ, обвинения Путина в адрес Украины
21:08
Закон об усилении штрафов за перегрузки на дорогах передали на подпись Зеленскому
Все новости...