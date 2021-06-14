Саммит НАТО обсудит с Байденом его предстоящую встрече с Путиным

Лидеры государств НАТО используют саммит в Брюсселе 14 июня для того, чтобы проконсультироваться с президентом США Джо Байденом накануне его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом на брифинге в понедельник перед началом саммита лидеров Альянса заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

Генсек рассказал, что лидеры Альянса обсудят широкий круг вопросов на встрече, включая Россию.

"Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны из-за агрессивных действий РФ. Я уверен, что лидеры Альянса подтвердят наш двойной подход к России", - сказал Столтенберг, напомнив, что он состоит в прочной обороне и диалоге.

Вместе с тем Столтенберг заявил, что НАТО приветствует факт предстоящей встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы используем эту встречу, чтобы провести консультации с президентом Байденом накануне его встречи с Владимиром Путиным", - отметил генсек.

Он отметил, что НАТО будет продолжать усиливать свою коллективную оборону на фоне агрессивных действий РФ.

Как известно, двусторонняя встреча президентов РФ и США состоится 16 июня в Брюсселе.

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