В Румынии попал в аварию автобус с украинцами, есть погибший и раненые

Один человек погиб, еще 16 пострадали в результате ДТП микровавтобуса с украинцами в ​​ночь с воскресенья на понедельник вблизи румынского города Недлак у границы с Венгрией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский портал Digi24.

Микроавтобус, который ехал в направлении Венгрии, въехал в грузовик, припаркованный на аварийной полосе.

Власти активировали "красный план" реагирования.

В микроавтобусе, который ехал из Чехии, было 17 человек, 16 из них из Украины и один из Молдовы. Среди пассажиров был 8-летний ребенок.

Один человек погиб, а остальных доставили в больницу.

У одной женщины произошли сердечный приступ, а еще два человека получили серьезные ранения. Другие пассажиры микроавтобуса не пострадали серьезно.

Полиция устанавливает подробные обстоятельства аварии.