Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шмыгаль ошибся в заявлении о том, что Украина стала "зеленой" по ковид-критериям ЕС

Понедельник, 14 июня 2021, 21:42

Заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что эпидемическая ситуация в Украине уже отвечает критериям "зеленой зоны" в ЕС вероятно не соответствует действительности.

Об этом сообщает "Европейская правда", ознакомившись с действующими критериями Евросоюза и показателями, опубликованными Центром общественного здоровья МОЗ Украины.

Напомним, Денис Шмыгаль 14 июня заявил, что Украина в соответствии с критериями ЕС с сегодняшнего дня вошла в "зеленую зону", потому что показатель заболеваемости на 100 000 населения уже составляет 74,71, при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения.

Однако рекомендации Совета ЕС относят к критериям "зеленой зоны" не только показатель заболеваемости, но и процент положительных тестов среди всех сделанных.

Для "зеленой зоны" показатель заболеваемости за последние 14 дней должен быть меньше 50 на 100 000 населения и при этом процент положительных тестов среди всех сделанных меньше 4%; или показатель заболеваемости должен быть меньше 75 при проценте позитивности менее 1%.

Данные Центра общественного здоровья свидетельствуют, что для Украины процент положительных тестов сейчас составляет 3,3%. При этом, учитываются именно те тесты, как и в ЕС - ПЦР и антиген-тесты.

Стоит отметить, что потенциальное вхождение Украины в зеленую зону по европейским критериям не означает автоматического открытия возможности путешествий украинских туристов в ЕС.

Читайте также: Условия въезда в Грецию и не только: когда и как в ЕС пустят туристов из Украины.



powered by lun.ua
Главное сегодня

The Guardian: Вариант "Дельта" обнаружили в более 70 странах

Байден о Путине: Достойный противник

В НАТО признали Китай угрозой безопасности

Байден об Украине: Может вступить в НАТО, если одолеет коррупцию

На Донбассе подорвались двое военных

Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ

Все новости...
Последние новости
07:25
СМИ: Британия и Австралия согласовали условия торгового соглашения
06:38
В супермаркете в Джорджии клиент выстрелил в кассира — после спора из-за маски
05:47
За сутки в мире зафиксировали немногим более 300 тысяч новых COVID-инфицирований
04:50
The Guardian: Вариант "Дельта" обнаружили в более 70 странах
03:41
Байден о Путине: Достойный противник
02:50
В НАТО признали Китай угрозой безопасности
01:59
Африка получит приоритет в распределении вакцин от G7 — ВОЗ
01:19
Кулеба: Главное препятствие на пути к ПДЧ для Украины — нежелание отправлять сигнал РФ
00:37
Байден об Украине: Может вступить в НАТО, если одолеет коррупцию
23:58
Украина летом выйдет на 220 тысяч прививок в сутки – Ляшко
Все новости...