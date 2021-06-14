Шмыгаль ошибся в заявлении о том, что Украина стала "зеленой" по ковид-критериям ЕС

Заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что эпидемическая ситуация в Украине уже отвечает критериям "зеленой зоны" в ЕС вероятно не соответствует действительности.

Об этом сообщает "Европейская правда", ознакомившись с действующими критериями Евросоюза и показателями, опубликованными Центром общественного здоровья МОЗ Украины.

Напомним, Денис Шмыгаль 14 июня заявил, что Украина в соответствии с критериями ЕС с сегодняшнего дня вошла в "зеленую зону", потому что показатель заболеваемости на 100 000 населения уже составляет 74,71, при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения.

Однако рекомендации Совета ЕС относят к критериям "зеленой зоны" не только показатель заболеваемости, но и процент положительных тестов среди всех сделанных.

Для "зеленой зоны" показатель заболеваемости за последние 14 дней должен быть меньше 50 на 100 000 населения и при этом процент положительных тестов среди всех сделанных меньше 4%; или показатель заболеваемости должен быть меньше 75 при проценте позитивности менее 1%.

Данные Центра общественного здоровья свидетельствуют, что для Украины процент положительных тестов сейчас составляет 3,3%. При этом, учитываются именно те тесты, как и в ЕС - ПЦР и антиген-тесты.

Стоит отметить, что потенциальное вхождение Украины в зеленую зону по европейским критериям не означает автоматического открытия возможности путешествий украинских туристов в ЕС.

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